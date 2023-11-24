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РИА Новый день

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Украина пыталась атаковать юг России полутора десятками беспилотников

Украина пыталась атаковать юг России полутора десятками беспилотников

Украина предприняла попытку массовой атаки БПДА на южные регионы России. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, сегодня ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 13 – над Крымским полуостровом и 3 – над территорией Волгоградской области.

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