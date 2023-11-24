Украина пыталась атаковать юг России полутора десятками беспилотников

Украина предприняла попытку массовой атаки БПДА на южные регионы России. Как сообщили РИА «Новый День» в Минобороны РФ, сегодня ночью дежурными средствами ПВО уничтожены 16 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 13 – над Крымским полуостровом и 3 – над территорией Волгоградской области.
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