Обзор матчей второго дня квалификации International Championship 2026

Марк Уильямс одержал веренную победу над Эндрю Хиггинсоном и завоевал место в финальном этапе турнира International Championship 2026, сообщает WST Марк Уильямс (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Марк Уильямс вновь доказал, что находится в отличной форме: он записал на свой счет один сенчури-брейк и еще пять серий больше 50 очков, обыграв Эндрю Хиггинсона со счетом 6-4 и завоевав место в основную сетку International Championship 2026.