Россия примет решение по Олимпиаде в Париже после финальных рекомендаций МОК

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что ведомство в ближайшее время ожидает финальных рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по критериям выступления российских спортсменов на Олимпиаде в Париже.
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