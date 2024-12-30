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Царьград

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Тепло в России: Вильфанд прогнозирует аномально высокие температуры

Тепло в России: Вильфанд прогнозирует аномально высокие температуры

На юге России и в Приволжском округе ожидается теплая погода. Роман Вильфанд из Гидрометцентра сообщил, что дневные температуры поднимутся до 10 градусов, а в горах Краснодарского края возможны лавины.

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