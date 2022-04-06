Суть Событий

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Силовики могут получить доступ к базам данных банков и операторов связи и отслеживать действия своих "клиентов" в реальном времени

Силовики могут получить доступ к базам данных банков и операторов связи и отслеживать действия своих "клиентов" в реальном времени

А Генпрокуратура сможет блокировать на территории России любые зарубежные СМИ. Силовики могут получить доступ к базам данных банков и операторов связи, что позволит им отслеживать информацию в реальном времени.

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