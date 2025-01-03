Дропперские карты — обход для ставок в запрещённых казино

В праздничные дни не будем забывать о проблемах. В прошлом году стало известно, что примерно 13% трудоспособных граждан России перевели на дропперские карты для пополнения счета деньги в онлайн-казино или покупку криптовалюты.
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