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Гурцкая о Тюкавине и «Зените»: «Думаю, «Динамо» передумало его продавать, и вопрос не в сумме. Но было готово, повышая цену с 20 до 30 млн евро»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Динамо» передумало расставаться с Константином Тюкавиным .

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