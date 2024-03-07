Видео: самое большое здание в Европе, напечатанное на 3D-принтере, возвели за 140 часов

Дата-центр Wave House в Гейдельберге / © SSV Architekten Дата-центр Wave House в Гейдельберге / © SSV Architekten Дата-центр Wave House в Гейдельберге / © SSV Architekten Дата-центр Wave House в Гейдельберге / © SSV Architekten Дата-центр Wave House в Гейдельберге / © SSV Architekten Интерьер Wave House утилитарен и лишен окон / © SSV Architekten © New Atlas .