Махачев повторил рекорд Хабиба в UFC, защитив пояс чемпиона в третий раз подряд

Россиянин Ислам Махачев по итогам поединка против американца Дастина Порье в главном бою турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 302) повторил достижение своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова.
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