Первые подробности о новом кроссовере Acura XL: японцы выпустят конкурента Mercedes-Benz GLS

Марка Acura, как и ее головная компания Honda, сейчас переживает сложные времена. Японскому производителю пришлось сократить модельный ряд, сосредоточившись на развитии и продвижении только популярных автомобилей.
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