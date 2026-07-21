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5koleso.ru

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Первые подробности о новом кроссовере Acura XL: японцы выпустят конкурента Mercedes-Benz GLS

Марка Acura, как и ее головная компания Honda, сейчас переживает сложные времена. Японскому производителю пришлось сократить модельный ряд, сосредоточившись на развитии и продвижении только популярных автомобилей.

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