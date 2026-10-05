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US Navy Super Hornet "Sub Buster" Marking Hints At Iranian Submarine Kill

US Navy Super Hornet "Sub Buster" Marking Hints At Iranian Submarine Kill

US Navy Super Hornet "Sub Buster" Marking Hints At Iranian Submarine Kill Military aviation and defense news website The Aviationist reports that a US Navy F/A-18F Super Hornet returned from Operation Epic Fury carrying a "Sub Buster" marking, raising the possibility that a carrier-based fighter jet was credited with an Iranian submarine kill.

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