US Navy Super Hornet "Sub Buster" Marking Hints At Iranian Submarine Kill Military aviation and defense news website The Aviationist reports that a US Navy F/A-18F Super Hornet returned from Operation Epic Fury carrying a "Sub Buster" marking, raising the possibility that a carrier-based fighter jet was credited with an Iranian submarine kill.
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