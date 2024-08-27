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ВС России ударом «Искандер-М» уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

ВС России ударом «Искандер-М» уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили ракетным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) комплекса «Искандер-М» американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области.

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