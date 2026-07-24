Нанесены удары по складу «Новой почты» в Изюме и портовой инфраструктуре Одессы Новая серия ударов нанесена Вооружёнными силами России по объектам на подконтрольных киев.
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Нанесены удары по складу «Новой почты» в Изюме и портовой инфраструктуре Одессы Новая серия ударов нанесена Вооружёнными силами России по объектам на подконтрольных киев.
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