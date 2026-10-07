Почему один б/у автомобиль продается быстро, а другой - только со скидкой

Остаточная стоимость автомобиля – это, по сути, ответ на вопрос, сколько денег вернется к владельцу при перепродаже.
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