Мгновенный ответ Белоусова за Таганрог и Курск: Офицеры НАТО оказались в "аду". 500 БПЛА. Сокрушительная бомбардировка от Харькова до Одессы

ИО

Игорь Овчаренко

Вообще то удары на опережение гораздо эффективнее. Сколько можно отбиваться, сколько можно пальчиком грозить. Да уничтожайте вс ЖД станции и дороги, составы с техникой, мосты и все предприятия. Только и отмахиваемся