Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 962 подписчика

Мгновенный ответ Белоусова за Таганрог и Курск: Офицеры НАТО оказались в "аду". 500 БПЛА. Сокрушительная бомбардировка от Харькова до Одессы

Мгновенный ответ Белоусова за Таганрог и Курск: Офицеры НАТО оказались в "аду". 500 БПЛА. Сокрушительная бомбардировка от Харькова до Одессы

Минувшей ночь враг атаковал гражданские многоэтажки, запустив под сотню БПЛА, которые перехватили наши ПВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИО
Игорь Овчаренко
Вообще то  удары на опережение гораздо эффективнее. Сколько можно  отбиваться, сколько можно пальчиком  грозить. Да уничтожайте вс ЖД станции и дороги, составы с техникой, мосты и все предприятия. Только и отмахиваемся
Ответить
20 час.
наверх