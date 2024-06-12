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Александр Сладков: Тыл не должен в решительности и отдаче сил отставать от наших мужиков на передовой

Александр Сладков: Тыл не должен в решительности и отдаче сил отставать от наших мужиков на передовой

Один из числа нынешних военных лидеров государств планеты Земля произнес фразу из книги Владимира Привалова «Юнцам здесь не место», звучит она так: «Слона надо есть по кусочкам».

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Дорогу осилит идущий. Нужен Вождь. А то разбредемся
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12 час.
Евгений Мангуш
Белоусов может решить вопросы по реформе армии, а с остальным как быть. В данном случае я имею ввиду МПЭФ.Ведь туда с улицы любой желающий зайти не мог, а стало быть только по приглашениям. Значит некоторых обезьян туда пригласил оргкомитет. Несколько лет назад на таком же форуме появился Даня Милохин, а теперь какие- то шалавы. Это как? Значит оргкомитет заране сознательно дискредитировал этот форум.
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12 час.
brigadier21 Snytsarienko
Ныне такое время, что коммуникационное оборудование, связь и общая координация - являются главными составляющими успеха. И не суть важно где - от швартовки мирного судна до управления галактической империей в созвездии &quot;Охуэн&quot;. Средства радиоэлектронной разведки должны быть интегрированы в каждый пехотный взвод, т.к. при организации боя приходится учитывать наличие у противника большого числа БПЛА, а значит - уметь фиксировать места их запуска, успевать готовить антидроновые ружья в 12м Магнум калибре, по возможности - передавать эти данные собственным расчётам миномётов, артиллерии, давить эти точки. Взвод может решить задачи роты, но для этого он должен иметь устойчивость, а значит - элитарную техническую и оперативно-тактическую подготовку. Вот к созданию таких резервов и надо стремиться, что-бы иметь возможность результативно выбивать противника раз за разом, обнулять его потенциал.
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6 час.

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