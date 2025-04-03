Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Кому на Руси жить хорошо: мигранты и чиновники оказались в топе по зарплатам

Кому на Руси жить хорошо: мигранты и чиновники оказались в топе по зарплатам

БлокнотРУ В российский топ самых высокооплачиваемых сотрудников по результатам 2024 года попали чиновники и мигранты.

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