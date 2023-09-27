На месте рынка «Гача» в Перми могут появиться 30-этажные дома

Комиссия одобрила пересмотр зонирования.Комиссия по землепользованию и застройке города Перми рассмотрела предложение ООО «Магнолия» об изменении зонирования территории оптового рынка «Гача» в центре города.
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