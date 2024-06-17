Курс на Юань и выбоины на дорогах: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Почём нынче доллар? Самым громким событием минувшей недели, пожалуй, стали санкции Министерства финансов США, введённые в отношении Московской биржи.
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