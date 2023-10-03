Терпение орловцев багровеет под цвет пробок из-за двухлетнего простоя в ремонте Колхозного моста

В мае 2021 года в Орле по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям был закрыт Колхозный мост. И вот уже немногим более двух лет горожане вынуждены простаивать в многокилометровых пробках на близлежащих улицах.
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