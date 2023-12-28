Врач Аршинова: аллергии на холод не бывает, но есть холодовая крапивница

Холод — это физический фактор, а термин "аллергия" включает в себя развитие патологического иммунного ответа на антигены, которые являются макромолекулярными веществами, имеющими возможность при попадании в организм вызывать иммунный ответ.
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