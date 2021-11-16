Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Прокуратура - ручная болонка власти. Как и КС, который молчит, невзирая на грубейшие нарушения!Петербуржцы прося...
  • Наиля Серова
    С мужем прожить 50 лет можно, на две пенсии, а как вдове, на одну пенсию, и никаких выплат. Живите, как можете.От 5 до 25 тысяч ...
  • владимир костенко
    ха, любопытная идея. Я думал, что все пенсионеры равны по своему статусу, а оказывается, что кто-то равнее.Новые деньги гото...

Подразделения ЦВО прибыли на полигон Фахрабад для участия в совместном учении ОДКБ «Кобальт-2021»

Подразделения ЦВО прибыли на полигон Фахрабад для участия в совместном учении ОДКБ «Кобальт-2021»

Всего от российской стороны будет задействовано порядка 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, в том числе 2 вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-й военной базы.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх