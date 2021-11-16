Подразделения ЦВО прибыли на полигон Фахрабад для участия в совместном учении ОДКБ «Кобальт-2021»

Всего от российской стороны будет задействовано порядка 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, в том числе 2 вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-й военной базы.
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