Мой опыт выбора идеальных пластиковых окон: комфорт, безопасность и неочевидные детали

Замена окон в квартире стала для меня не просто ремонтом, а настоящим исследовательским проектом. Казалось бы, что сложного: выбирай белый профиль да стеклопакет, но когда я начал погружаться в тему, количество нюансов и дополнительных опций буквально ошеломило меня.