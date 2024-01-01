Профилактика тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, в том числе в сфере быта.

С 22 декабря по 07 января 2023 года на территории Бобруйского района проводится комплекс мер, направленных на профилактику тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, предупреждение пьянства и алкоголизма среди населения, как одной из причин совершения таких преступлений.