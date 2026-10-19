Военнослужащие мобильных огневых групп (МОГ) группировки войск «Днепр» организовали круглосуточную защиту позиций от атак беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
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