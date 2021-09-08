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20 идей по развитию России: эффективная госслужба

20 идей по развитию России: эффективная госслужба

Еще одна идея, предложенная предпринимателем-энтузиастом Дмитрием Давыдовым в 2016 году и актуальная сегодня, – о системе повышения эффективности труда государственных служащих за счет внедрения механизмов мотивации по результатам их деятельности.

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