20 идей по развитию России: эффективная госслужба

Еще одна идея, предложенная предпринимателем-энтузиастом Дмитрием Давыдовым в 2016 году и актуальная сегодня, – о системе повышения эффективности труда государственных служащих за счет внедрения механизмов мотивации по результатам их деятельности.
Еще одна идея, предложенная предпринимателем-энтузиастом Дмитрием Давыдовым в 2016 году и актуальная сегодня, – о системе повышения эффективности труда государственных служащих за счет внедрения механизмов мотивации по результатам их деятельности.
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