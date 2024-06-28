Белоусов поручил Генштабу ответить на активность американских беспилотников

Указание Генеральному штабу Вооруженных Сил России разработать меры быстрого реагирования на провокации, связанные с усилением активности стратегических дронов США над Черным морем, дал глава российского военного ведомства Андрей Белоусов, сообщает 28 июня пресс-служба Министерства обороны России.
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