В Петербурге обнаружили фальсифицированный творог

Параазиты опять пытаются фальсифицировать продукцию, хорошо что там уже где-то была новость что они куаркоды свои по новому шифровать начинают...

ВА

Валерия Акимова

А Вишневецкий подтвердил что там стояли оригинальные коды чз? Если так то это проблема которую нужно как можно скорее решать, а вот если там были какие-то нечитаемые куаркоды, то это уже вопрос к магазинам как подобный товар попал к ним на полки! Да в любом случае много вопросов в последнее время к магазинам, особенно светофору...