В Санкт-Петербурге выявлены массовые нарушения в качестве творога, представленного в продаже. Согласно результатам проверки, проведённой организацией «Общественный контроль», восемь из двенадцати изученных образцов не соответствуют установленным требованиям, а два были признаны фальсификатом — в их составе не обнаружено молочного жира.
В Петербурге обнаружили фальсифицированный творог
Комментарии
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МБ
Марат Булгаков
Параазиты опять пытаются фальсифицировать продукцию, хорошо что там уже где-то была новость что они куаркоды свои по новому шифровать начинают...
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16 час.
ВА
Валерия Акимова
А Вишневецкий подтвердил что там стояли оригинальные коды чз? Если так то это проблема которую нужно как можно скорее решать, а вот если там были какие-то нечитаемые куаркоды, то это уже вопрос к магазинам как подобный товар попал к ним на полки! Да в любом случае много вопросов в последнее время к магазинам, особенно светофору...
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16 час.
МБ
Марат Булгаков
к сожалению пока непонятно... В любом случае нужно усилить контроль над товароми первой необходимости, надеюсь в конечном итоге из чз сделают что-то типо ГОСТ 2.0 с цифровыми подписями и постоянным контролем.
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16 час.
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