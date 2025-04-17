На днях СМИ облетела новость, что «Белоруссия готова принять на работу 120-150 тыс. пакистанских специалистов».
Как и зачем Белоруссия и Пакистан решили дружить семейными домами
Комментарии
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Владимир Бурнос
Надо приглашать корейцев из КНДР, заселять в пустующих дома, дать технику и они поднимут с/х до невидимых высот, а так же приглашать на крупные промышленные предприятия, где не хватает рабочих.
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11 час.
ВА
Владимир Акулов
Пока в Белоруссии нет азиатских мигрантов...Но их надо пригласить , чтобы нас ...резали...
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10 час.
Alex Nемо
Пакистанцы, как впрочем и индусы, за собой в трудовую миграцию кишлаки не привозят...
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8 час.
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