Как и зачем Белоруссия и Пакистан решили дружить семейными домами

Владимир Бурнос Надо приглашать корейцев из КНДР, заселять в пустующих дома, дать технику и они поднимут с/х до невидимых высот, а так же приглашать на крупные промышленные предприятия, где не хватает рабочих.

ВА Владимир Акулов Пока в Белоруссии нет азиатских мигрантов...Но их надо пригласить , чтобы нас ...резали...