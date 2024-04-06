Tesla Cybertruck чуть не убил своего владельца: отказали тормоза и подушки безопасности

Разбитый Cybertruck, у которого вышли из строя тормоза / © Edjcyberbeast В сообщении на форуме Клуба владельцев Cybertruck владелец пикапа рассказал, что тормоза вышли из строя всего через несколько недель после покупки, в результате электромобиль врезался в дорожный знак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии