Кто такие членистоногие Признаки Строение Классы Среда обитания Чем питаются Кто такие членистоногие Фото: Stefan Csontos/Shutterstock/FOTODOM Артроподы — очень древний тип, предки которого существовали на Земле более 500 млн лет назад Членистоногие — это тип, к которому относятся беспозвоночные первичноротые двусторонне-симметричные живые организмы.