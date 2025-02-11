Кто такие членистоногие Признаки Строение Классы Среда обитания Чем питаются Кто такие членистоногие Фото: Stefan Csontos/Shutterstock/FOTODOM Артроподы — очень древний тип, предки которого существовали на Земле более 500 млн лет назад Членистоногие — это тип, к которому относятся беспозвоночные первичноротые двусторонне-симметричные живые организмы.
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