Перейти в отступление: ЕС готов разморозить процесс евроинтеграции Грузии

Брюссель готов разморозить процесс вступления Грузии в ЕС, сообщили «Известиям» в Еврокомиссии. Однако для этого союз требует от правительства страны изменить политический курс, «противоречащий принципам и условиям членства в ЕС».
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