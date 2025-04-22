В апреле 1945 года Красная армия овладела Кенигсбергом

В апреле 1945 года Красная армия вошла в Кенигсберг — мощную немецкую крепость на востоке. Хоть ее укрепления и считались устаревшими, а гарнизон был сильно потрепан, сеть фортов с толстыми стенами и городская застройка были непреодолимой преградой для любого, кто решил бы атаковать с наскока.