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В апреле 1945 года Красная армия овладела Кенигсбергом

В апреле 1945 года Красная армия овладела Кенигсбергом

В апреле 1945 года Красная армия вошла в Кенигсберг — мощную немецкую крепость на востоке. Хоть ее укрепления и считались устаревшими, а гарнизон был сильно потрепан, сеть фортов с толстыми стенами и городская застройка были непреодолимой преградой для любого, кто решил бы атаковать с наскока.

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