Медведев сравнил подходы США к конфликту на Украине и Ближнем Востоке

Разница в подходах США к вооруженным конфликтам обусловлена рисками для Вашингтона в преддверии выборов, гибель людей на Украине американцам безразлична, а в ситуации с Ираном и Израилем им выгоднее проявлять сдержанность.
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