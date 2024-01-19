Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Бунт на оборонном предприятии в Коломне". Мигранты и провокаторы работают вместе

"Бунт на оборонном предприятии в Коломне". Мигранты и провокаторы работают вместе

Журналистское расследование фейка. ============================================== Полмиллиона человек с тревогой следят за тем, как разворачиваются события на оборонном предприятии в Коломне! И это можно понять.

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Комментарии
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Андрей
всех причастных к подобным фейкам в СИЗО , что бы не сбежали.
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16 час.

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