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Европа загоняет себя в миграционную ловушку

Европа загоняет себя в миграционную ловушку

Последнее десятилетие Европа активно занимается саморазрушением, т. е. собственноручным демонтажем фундамента европейской цивилизации.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Пока Европа  загоняет себя  в мигрантскую ловушку, Россия  уже  загнала  себя в неё, приняв  15-17 миллионов человек  с чужим менталитетом, не знающих русский  язык, агрессивно относящихЯ  и к истории РФ, ей  святыням, её  людям, её обычаям
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