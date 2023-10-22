Последнее десятилетие Европа активно занимается саморазрушением, т. е. собственноручным демонтажем фундамента европейской цивилизации.
Европа загоняет себя в миграционную ловушку
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Владимир Алтайцев
Пока Европа загоняет себя в мигрантскую ловушку, Россия уже загнала себя в неё, приняв 15-17 миллионов человек с чужим менталитетом, не знающих русский язык, агрессивно относящихЯ и к истории РФ, ей святыням, её людям, её обычаям
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