Европа загоняет себя в миграционную ловушку

Владимир Алтайцев

Пока Европа загоняет себя в мигрантскую ловушку, Россия уже загнала себя в неё, приняв 15-17 миллионов человек с чужим менталитетом, не знающих русский язык, агрессивно относящихЯ и к истории РФ, ей святыням, её людям, её обычаям