С Днём военно-транспортной авиации ВКС РФ 1 июня открытки и поздравления

День военно-транспортной авиации Праздник отмечает вся страна сегодня необычный, Военно-транспортных летчиков это праздник личный! Вами гордится вся наша огромная страна, Служба Ваша надежна и до автоматизма доведена! В самых горячих точках – Вы верные помощники, Перевозите грузы гуманитарные и боевую технику! Десантникам Вы лучшие, преданные, верные друзья, И вместе Вы большая военная летная семья! День военно-транспортной авиации Военно-транспортной авиации сегодня день, Для всех, кто в ней служит – это важная ступень! Перевозите десант и множество военной техники, Служба у Вас рискованная, но ужасно интересная! Пожелать хотим Вам крепкого, отменного здоровья, И в любой ситуации, чтобы и не повели Вы бровью! Дружбы настоящей, братской, верной, мужской, И боевая техника всегда была высокоскоростной! День военно-транспортной авиации День не простой сегодня авиации мы отмечаем, А военно-транспортников искренне мы поздравляем! Вы те, кто перевозит гуманитарную помощь по всему миру, Но если надо, сможете уйти от противника в небесном эфире! Вы крылатые Ангелы-хранители небесных вершин, Безграничные Ваши сердец и Ваших душ глубины! Пусть всегда с Вами пребудет любовь родных, И как можно меньше будет заданий боевых! День военно-транспортной авиации Много летчиков разных у нас в России есть, И подвигов их нам, гражданским, не счесть! Но очень необходимая профессия – летчик ВТА, Вами гордятся и родные, и семья, и друзья! Преданно, отчаянно, Родине службу свою дарите, И взамен благодарность от людей всего мира получите! Дети пусть радость приносят и множество сил, А ветер только надежду на лучшее, чтоб приносил! Источник: 100cards.