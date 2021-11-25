Гиздоль о 2-м пенальти: «Почему не смотрели ВАР? Баринов четко сыграл в мяч, а потом зацепил игрока. Это сложно принять»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гиздоль высказался о работе судей в матче Лиги Европы против «Лацио» (0:3), в котором в ворота московского клуба назначили 2 пенальти за 7 минут.

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