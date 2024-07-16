Решение проблемы сидячего образа жизни? Представлено кресло Toyota, которое заставляет вас тренироваться, просто сидя за столом и занимаясь своими делами

Toyota создала кресло, которое должно тренировать ваше тело, пока вы просто сидите за столом. Разработку уже называют «прорывом в пассивном фитнесе», который поможет решить проблемы со здоровьем, вызванные сидячим образом жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии