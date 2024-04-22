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Дмитровец

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Собянин: Основные работы по созданию парка «Яуза» завершатся в 2024 году

Собянин: Основные работы по созданию парка «Яуза» завершатся в 2024 году

Формируются пять маршрутов для прогулок и отдыха В парке «Яуза» посетителям будут доступны пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный.

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