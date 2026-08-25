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Майкл Портер удивлен формой Кайри Ирвинга: «Не мог поверить, как он двигался – и это после операции на крестообразной связке»

Форвард « Бруклина » Майкл Портер высоко оценил физическую форму разыгрывающего « Далласа » Кайри Ирвинга после длительного восстановления.

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