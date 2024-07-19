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Царьград

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Вызов Кремлю брошен? Лоббисты мигрантов вписали себе в союзники 80% граждан России

Вызов Кремлю брошен? Лоббисты мигрантов вписали себе в союзники 80% граждан России

Вызов Кремлю брошен. Лоббисты мигрантов вписали себе в союзники 80% граждан России. Альтернативную "правду" легализовали с помощью ВЦИОМ.

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Комментарии
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igor kim
В противоположную сторону от народа.
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7 час.
Вячеслав Денисов
Жуликам и ворам при власти совершенно безразлично мнение народа. Главное для них - наполняемость своего кармана. Ради этого совершаются и фальсификации и подлоги. Причем, в наглую, совершенно беззастенчиво!
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6 час.
ГП
Галина Потапчик
Очередная наглая ложь! Ложь проплаченная заинтересованными лоббистами! Мигрантам нет места в России!!!
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4 час.

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