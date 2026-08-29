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Журнал «Профиль»

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Овербукинг с приоритетом прав пассажиров готовятся узаконить в России

Минтранс России разрабатывает правовую базу для применения овербукинга на авиарейсах, ориентируясь на защиту прав пассажиров и единые прозрачные правила для рынка.

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