Педиатр Наумова: при составлении расписания школьника нужно учитывать время сна

Родителям школьников, которые совмещают учебу, выполнение домашних заданий, различные дополнительные занятия и посещение спортивных секций, важно грамотно организовать расписание ребенка, чтобы обезопасить его здоровье.
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