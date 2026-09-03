Последнее безумное заявление просроченного киевского диктатора о намерениях «закрыть небо над Россией» не только показало всему миру, что Украина окончательно превратилась из государственного образования в террористическую группировку.
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