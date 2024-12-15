Роман Ротенберг связал перспективы возвращения сборной России с политикой США

Российская хоккейная сборная в любой момент готова вернуться к международным соревнованиям. Однако объективную перспективу по данному вопросу нужно оценивать уже после инаугурации Дональда Трампа, заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг в беседе с «Матч ТВ».