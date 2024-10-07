Ценности, которые объединяют

По поручению президента Владимира Путина 1 марта 2024 года стартовала программа «Время героев». Ее цель — формирование кадрового резерва России из числа действующих военнослужащих и ветеранов специальной военной операции.
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