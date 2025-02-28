❗️⚡️Глава дипломатии ЕС Каллас после перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме заявила, что "свободному миру нужен новый лидер".
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❗️⚡️Глава дипломатии ЕС Каллас после перепалки Зеленского и Трампа в Белом доме заявила, что "свободному миру нужен новый лидер".