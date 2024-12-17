В России разрабатывают мощные ракетные комплексы: главное за сутки

МОСКВА, 17 декабря, ФедералПресс. В России завершают разработку широкой линейки ракетных комплексов, не уступающих «Орешнику», Швейцария ужесточила условия экспорта вооружений, чтобы сорвать поставки Украине, администрация уходящего президента США Джо Байдена поддержала Владимира Зеленского в противостоянии с Дональдом Трампом.
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