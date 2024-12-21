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«Паника — цель наших врагов». В Петербурге пенсионеры устроили взрывы в отделениях банка

«Паника — цель наших врагов». В Петербурге пенсионеры устроили взрывы в отделениях банка

Взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте в Санкт-Петербурге классифицировали как теракт. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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